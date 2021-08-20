LCS Yaz Mevsimi kaybedenler grubu ikinci turunda Cloud9, EG'yi rahatça geçti!

LCS Yaz Mevsimi kaybeden grubu ikinci turunu büyük bir mücadeleye sahne oluyor. TSM vs Cloud9 serisi bizleri bekliyor!

LCS 2021 Yaz Mevsimi kaybedenler grubu play-off mücadeleleri başladı. Bir önceki turda temsilcimiz Closer'ın ekibi 100 Thieves'e 3-2 mağlup olan Evil Geniuses ile Team Liquid karşısında direnç gösteremeyen Cloud9, ikinci turda kozlarını paylaştı. Normal sezon ve ilk turdan tamamen farklı bir performans sergileyen Perkz'lü C9 ekibi Evil Geniuses'ı 3-0'lık skorla ezdi geçti.

TSM VE CLOUD9 SERİSİ BİZLERİ BEKLİYOR

Kaybedenler grubuna düştükten sonra başka bir takım haline bürünen Cloud9, hata yapma lüksünün kalmaması sebebiyle tüm maçlara gerektiği kadar odaklanabiliyor. Seriden önce hem ligin son haftalarındaki hem de mevsim finallerindeki performanslarına bakıldığında Evil Geniuses ekibi Cloud9'ın bir adım önündeydi. Özellikle Perkz'ün iyice ağırlık koymaya başlamasıyla C9 tarafı şampiyonluk adaylarından biri haline geldi.

Aldığı galibiyetle üçüncü tura yükselen Cloud9, kaybedenler grubunun diğer serisi olan TSM vs Immortals mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak. TSM'in turu geçeceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığına göre bir üst turda Cloud9 veya TSM'den biri elenerek 2021 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını kaybedecek. Dün gece oynanan serinin özet görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz. Mevsim finalleri takvimi şu şekilde:

21 Ağustos - 01: 00 - TSM vs Immortals

22 Ağustos - 00: 00 - Team Liquid vs 100 Thieves

22 Ağustos - 23: 00 - Cloud9 vs (TSM-IMT kazananı)

Kaynak: Playerbros