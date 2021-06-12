LCS Yaz Mevsimi ikinci hafta birinci gün maçları tamamlandı

Closer LCS'i ele geçirmiş durumda. 100Thieves ilk iki haftada hem C9 hem de TSM'i yenmeyi başardı.

Kuzey Amerika ligi 'de ikinci hafta bu sabah oynanan beş karşılaşma ile başladı. Temsilcimiz Closer'ın takımı 100Thieves ligin en güçlü takımlarından TSM'i yenmeyi başarırken şuana kadar yoluna namağlup devam eden Immortals ilk mağlubiyetini tattı. Bunun yanı sıra Fly Quest'in kötü gidişatı devam ederken Team Liquid ikinci haftaya Dignitas galibiyeti ile başladı. İşte ikinci hafta ilk gün sonuçları:

TSM 0 — 1 100Thieves

Team Liquid 1 — 0 Dignitas

Evil Geniuses 1 — 0 Immortals

Golden Guardians 0 — 1 Counter Logic Gaming

Fly Quest 0 — 1 Cloud9

Abbedagge transferinden sonra 100Thieves çok daha uyumlu gözüküyor. Orta koridorunun hem tamamlayıcı hem de taşıyıcı rol üstlenebilmesi temsilcimiz Closer üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Üst koridorda ise SSumday'ın ortalamanın ne kadar üzerinde bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Şuanki metada orta koridor - ormancı uyumu en önemli şeylerin başında geliyor. Closer - Abbedagge ikilisinin daha önce de birlikte oynamaları onlar için bir avantaj.

LCS 2021 Yaz Mevsimi ikinci hafta mücadeleleri yarın ve sonraki gün oynanacak beş karşılaşma ile tamamlanacak. Bu sabah oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte yarınki takvim:

00: 00 100Thieves vs Golden Guardians

01: 00 Fly Quest vs TSM

02: 00 Team Liquid vs Evil Geniuses

03: 00 Cloud9 vs CLG

04: 00 Immortals vs Dignitas

Kaynak: Playerbros