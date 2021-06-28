LCS Yaz Mevsimi 4. hafta sonunda 100 Thieves'den FBI haftanın oyuncusu seçildi

Kai-Sa, Kalista ve Lee Sin oyunlarıyla FBI haftanın en değerli oyuncusu seçildi

Temsilcimiz ve ekibi 100 Thieves'in yükselişi sürüyor. Dominant geçirilen üçüncü haftanın ardından dördüncü haftada direkt rakiplerinden biri Cloud9'ı mağlup ederek ligi ilk iki sırada bitirmek için önemli bir adım attılar. Geri kalan iki maçta Immortals ve Dignitas karşısında sürprize şans tanımayarak TSM'in önünde lider durumdalar. Takımın en önemli üç oyuncusundan biri olan FBI gösterdiği performansla haftanın oyuncusu seçildi. İşte FBI'ın 4. hafta istatistikleri:

KDA : 6.8

Dakika başına minyon: 9.6

Minyon farkı: +19.3

Altın farkı: +883

Dördüncü haftanın son gününde TSM vs Team Liquid mücadelesinden Bjergsen'ın koçluğunda TSM tarafı galip çıkmayı başardı. Team Liquid'in kazanması halinde zirveyle arasındaki farkı azaltma şansı vardı fakat TSM ligdeki en iyi iki takımdan biri olduğunu tekrar kanıtladı.

LCS 2021 Yaz Mevsimi 4. hafta 3. gün sonuçları:

Dignitas 0 — 1 Evil Geniuses

100 Thieves 1 — 0 Immortals

TSM 1 — 0 Team Liquid

Fly Quest 0 — 1 Golden Guardians

Counter Logic Gaming 0 — 1 Cloud9

Dördüncü hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte haftayı 3-0 kapatan 100 Thieves 10G2M ile liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Onları 9G3M ile TSM yakından takip ediyor. Fly Quest ve Golden Guardians ise ligin dibine yerleşti. Önümüzdeki hafta TSİ Cumartesi günü 01: 00'da 100 Thieves Team Liquid'e karşı önemli bir sınav verecek. Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros