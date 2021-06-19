LCS 2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta birinci gün karşılaşmaları tamamlandı
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LCS 2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta birinci gün karşılaşmaları tamamlandı

LCS 2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta birinci gün karşılaşmaları tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

100Thieves beş maç sonra kaybetti, öte yandan Cloud9 da üçüncü haftaya mağlubiyetle başladı

Kuzey Amerika ligi 'de üçüncü hafta mücadeleleri ilk iki haftaya oldukça iyi başlayan temsilcimiz Closer'ın takımı 100Thieves'in Counter Logic Gaming'e mağlup olmasıyla başladı. Yaz mevsiminde şuana kadar her takım sürpriz galibiyetler çıkarabiliyor. Ligi net domine edecek bir adayın gözükmemesi de acaba Cloud9 veya TSM'den başka bir takım şampiyon olabilir mi sorusunu akıllara getiriyor.

LCS 2021 Yaz Mevsimi 3.hafta 1.gün sonuçları:

Evil Geniuses  1 — 0  Cloud9

Fly Quest  0 — 1  Team Liquid

TSM  1 — 0  Immortals

Dignitas  0 — 1  Golden Guardians

Counter Logic Gaming  1 — 0  100Thieves

Dignitas son iki karşılaşmanın kaybedilmesinin ardından yarın oynanacak TSM mücadelesinde Dardoch'un yedeğe çekildiğini, yerine Akaadian'ın forma giyeceğini duyurdu. Öte yandan son dört maçını kazanan Cloud9 haftaya mağlubiyetle başladı. Üçüncü hafta karşılaşmaları önümüzdeki iki gün oynanacak beşer maç ile sona erecek. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Temsilcimiz Closer'a yarın Fly Quest karşısında başarılar diliyoruz. İşte yarın oynanacak maçlar:

00: 00  Cloud9 vs Immortals

01: 00   Evil Geniuses vs Counter Logic Gaming

02: 00  TSM vs Dignitas

03: 00  100Thieves vs Fly Quest

04: 00  Golden Guardians vs Team Liquid

Kaynak: Playerbros

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