LCS 2021 Yaz Mevsimi ilk hafta mücadeleleri tamamlandı!
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LCS 2021 Yaz Mevsimi ilk hafta mücadeleleri tamamlandı!

LCS 2021 Yaz Mevsimi ilk hafta mücadeleleri tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

100Thieves ilk haftaya üçte iki ile başladı. Temsilcimiz Closer Xin Zhao performansıyla öne çıkıyor.

2021 Yaz Mevsimi ilk hafta mücadeleleri üç gün boyunca oynanan on beş karşılaşma sonucunda tamamlandı. İlk haftaya fırtına gibi giriş yapan TSM ve Immortals üçte üç yaparak rakiplerine gözdağı verdi. Temsilcimiz Closer'ın takımı 100Thieves ise ilk hafta iki galibiyet alarak fena olmayan bir başlangıç yaptı. İşte LCS Yaz Mevsimi birinci hafta üçüncü gün sonuçları:

Dignitas  0 — 1  100Thieves

Evil Geniuses  0 — 1  Fly Quest

Cloud9  1 — 0  Team Liquid

TSM  1 — 0  Golden Guardians

CLG  0 — 1  Immortals

Closer ve ekibi 100Thieves geçtiğimiz mevsime göre daha iyi gözüküyor. Her ne kadar bir mağlubiyet alsalar da Closer ile Abbedagge arasındaki uyum uzun vadede onların yararına olacak. Ayrıca cesur seçimler yapmaktan korkmuyorlar. Orta koridorda Karma, ormanda Xin Zhao ve alt koridorda Kog Maw gibi seçimlere yönelebiliyorlar. Bu da mevsim finallerinde onlara avantaj getirebilecek esnekliklerinin bir göstergesi.

Alt koridorda Zven'in akademiye çekilmesinin ardından 100Thieves'e mağlup olan Cloud9, ilk galibiyetini Team Liquid karşısında aldı. Bunun yanı sıra Immortals beklenenin üzerinde bir performans göstererek ilk hafta mağlubiyet yüzü görmedi. TSM ise şuana kadar en derli toplu takım gibi gözüküyor. Ligin başlarında takımların uyum sürecini ne kadar çabuk atlatacağı sıralamalar için önemli olacak. Son gün oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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