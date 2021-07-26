LCS 2021 Yaz Mevsimi 8.hafta mücadeleleri tamamlandı
Temsilcimiz Closer'ın takımı 100 Thieves son haftaya TSM ile birlikte zirvede giriyor
Kuzey Amerika ligi LCS'de sekizinci hafta mücadeleleri bu sabah oynanan beş karşılaşma ile sonlandı. Temsilcimiz 'ın ekibi 100 Thieves haftayı bir galibiyet iki mağlubiyet ile kapatarak geçen haftalara oranla performans düşüşü yaşadı. Öte yandan TSM aldığı iki galibiyet ile lider 100 Thieves ile arasındaki farkı kapattı.
Lig başına göre daha iyi performans gösteren Cloud9 ve Evil Geniuses arasında üçüncülük yarışı sürüyor. Alt sıralarda ise Golden Guardians ve Counter Logic Gaming'in playoff yapabilme ihtimali günden güne azalıyor.
LCS Yaz Mevsimi 8. hafta sonuçları
Cumartesi
100 Thieves 0 — 1 Cloud9
Evil Geniuses 1 — 0 TSM
Fly Quest 0 — 1 Team Liquid
Golden Guardians 0 — 1 Counter Logic Gaming
Immortals 1 — 0 Dignitas
Pazar
TSM 1 — 0 Golden Guardians
Evil Geniuses 0 — 1 Immortals
Fly Quest 0 — 1 Cloud9
Dignitas 1 — 0 Team Liquid
100 Thieves 1 — 0 Counter Logic Gaming
Team Liquid 1 — 0 Golden Guardians
Pazartesi
100 Thieves 0 — 1 Immortals
TSM 1 — 0 Cloud9
Counter Logic Gaming 0 — 1 Evil Geniuses
Dignitas 1 — 0 Fly Quest
Sekizinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Bitime bir hafta kala temsilcimiz Closer'ın takımı 100 Thieves'in önünde TSM ve EG olmak üzere iki kritik maç bulunuyor. TSM karşısında kazanıp galibiyet farkını açarak normal sezonu lider bitirmek mevsim finalleri için büyük önem taşıyor. Son haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:
Kaynak: Playerbros