LCS 2021 Yaz Mevsimi 8.hafta mücadeleleri tamamlandı
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LCS 2021 Yaz Mevsimi 8.hafta mücadeleleri tamamlandı

LCS 2021 Yaz Mevsimi 8.hafta mücadeleleri tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz Closer'ın takımı 100 Thieves son haftaya TSM ile birlikte zirvede giriyor

Kuzey Amerika ligi LCS'de sekizinci hafta mücadeleleri bu sabah oynanan beş karşılaşma ile sonlandı. Temsilcimiz 'ın ekibi 100 Thieves haftayı bir galibiyet iki mağlubiyet ile kapatarak geçen haftalara oranla performans düşüşü yaşadı. Öte yandan TSM aldığı iki galibiyet ile lider 100 Thieves ile arasındaki farkı kapattı.

Lig başına göre daha iyi performans gösteren Cloud9 ve Evil Geniuses arasında üçüncülük yarışı sürüyor. Alt sıralarda ise Golden Guardians ve Counter Logic Gaming'in playoff yapabilme ihtimali günden güne azalıyor.

LCS Yaz Mevsimi 8. hafta sonuçları

Cumartesi

100 Thieves  0 — 1 Cloud9

Evil Geniuses  1 — 0  TSM

Fly Quest  0 — 1  Team Liquid

Golden Guardians  0 — 1  Counter Logic Gaming

Immortals  1 — 0  Dignitas

Pazar

TSM  1 — 0  Golden Guardians

Evil Geniuses  0 — 1  Immortals

Fly Quest  0 — 1  Cloud9

Dignitas  1 — 0  Team Liquid

100 Thieves  1 — 0  Counter Logic Gaming

Team Liquid  1 — 0  Golden Guardians

Pazartesi

100 Thieves  0 — 1  Immortals

TSM  1 — 0  Cloud9

Counter Logic Gaming  0 — 1  Evil Geniuses

Dignitas  1 — 0  Fly Quest

Sekizinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Bitime bir hafta kala temsilcimiz Closer'ın takımı 100 Thieves'in önünde TSM ve EG olmak üzere iki kritik maç bulunuyor. TSM karşısında kazanıp galibiyet farkını açarak normal sezonu lider bitirmek mevsim finalleri için büyük önem taşıyor. Son haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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