LCK yeni playoff formatı açıklandı,önemli değişiklikler var!

LCK'de playoff'lara yaklaşılırken potanın içerisinde yer alacak takımlar az çok belli olmuş durumda. LPL'in rekabet anlamında 'in net önüne geçmesiyle birlikte eski playoff sistemi değiştirilerek daha rekabetçi bir hale getirildi. İşte yeni formatın detayları:

Normal sezonu birinci ve ikinci sırada bitiren takımlar direkt yarı finalden başlayacak.

Dördüncü ile beşinci takım, üçüncü ile altıncı takım playoff'un ilk aşamasında karşı karşıya gelecek.

Artık normal sezonu birinci bitiren takım direkt final oynamayacak.

Dördüncü ve beşinci takım arasındaki serinin kazananı yarı finalde lig birincisi DWG Kia ile karşılaşacak.

Üçüncü ve altıncı takım arasındaki serinin kazananı ise yarı finalde lig ikincisi(daha belli değil) ile karşılaşacak.

Yeni formatla birlikte geçen sezonlara oranla daha heyecanlı bir playoff dönemi geçirebiliriz. En azından lig birincisinin finalden önce de seri kazanmak zorunda olması diğer takımların da şansını arttırıyor.

Kaynak: Playerbros