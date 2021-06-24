LCK Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk iki gün maçları tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LCK Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk iki gün maçları tamamlandı

LCK Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk iki gün maçları tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

İlk maçın 70 dakika sürdüğü seride Nongshim RedForce T1 karşısında hata yapmadı

2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk iki gün karşılaşmaları bugün oynanan T1 vs Nongshim RedForce serisi ile sona erdi. İlk maçın 70 dakika sürdüğü seride Gori ve Peanut'lı Nongshim Redforce lige iyi giriş yapan T1'a çelme takmayı başardı. Öte yandan GenG her ne kadar zorlanmış olsa da Liiv SANDBOX'ın sürpriz yapmasına izin vermedi.

Son şampiyon Damwon'da ise karışıklık sürüyor. Geçtiğimiz hafta Showmaker'ın nişancı, Canyon'ın orta koridor ve Malrang'ın orman oynadığı düzende Afreeca Freecs karşısında 2-0 galip gelmiş olsalar da üçüncü haftaya Fredıt BRION mağlubiyeti ile başladılar. İşte üçüncü hafta ilk iki gün sonuçları:

Çarşamba

Hanwha Life  0 — 2  Afreeca Freecs

Fredit BRION  2 — 1  Damwon KIA

Perşembe

GenG Esports  2 — 1  Liiv SANDBOX

T1  0 — 2  Nongshim RedForce

Önümüzdeki üç gün boyunca oynanacak ikişer seri ile LCK'de üçüncü haftayı noktalayacağız. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Haftanın kalan fikstürü şu şekilde:

Cuma

11: 00  KT Rolster vs DRX

14: 00  Damwon KIA vs Hanwha Life

Cumartesi

11: 00  Afreeca Freecs vs GenG

14: 00  Nonshim RedForce vs Fredit BRION

Pazar

11: 00  DRX vs T1

14: 00  KT Rolster vs Liiv SANDBOX

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Lütfü Türkkan Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LCK Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk iki gün maçları tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 20:40:57. #1.16#

title