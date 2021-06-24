LCK Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk iki gün maçları tamamlandı

İlk maçın 70 dakika sürdüğü seride Nongshim RedForce T1 karşısında hata yapmadı

2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta ilk iki gün karşılaşmaları bugün oynanan T1 vs Nongshim RedForce serisi ile sona erdi. İlk maçın 70 dakika sürdüğü seride Gori ve Peanut'lı Nongshim Redforce lige iyi giriş yapan T1'a çelme takmayı başardı. Öte yandan GenG her ne kadar zorlanmış olsa da Liiv SANDBOX'ın sürpriz yapmasına izin vermedi.

Son şampiyon Damwon'da ise karışıklık sürüyor. Geçtiğimiz hafta Showmaker'ın nişancı, Canyon'ın orta koridor ve Malrang'ın orman oynadığı düzende Afreeca Freecs karşısında 2-0 galip gelmiş olsalar da üçüncü haftaya Fredıt BRION mağlubiyeti ile başladılar. İşte üçüncü hafta ilk iki gün sonuçları:

Çarşamba

Hanwha Life 0 — 2 Afreeca Freecs

Fredit BRION 2 — 1 Damwon KIA

Perşembe

GenG Esports 2 — 1 Liiv SANDBOX

T1 0 — 2 Nongshim RedForce

Önümüzdeki üç gün boyunca oynanacak ikişer seri ile LCK'de üçüncü haftayı noktalayacağız. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Haftanın kalan fikstürü şu şekilde:

Cuma

11: 00 KT Rolster vs DRX

14: 00 Damwon KIA vs Hanwha Life

Cumartesi

11: 00 Afreeca Freecs vs GenG

14: 00 Nonshim RedForce vs Fredit BRION

Pazar

11: 00 DRX vs T1

14: 00 KT Rolster vs Liiv SANDBOX

Kaynak: Playerbros