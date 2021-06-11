LCK Yaz Mevsimi birinci haftanın en önemli serisinde DWG KIA rakibi T1'a karşı hata yapmadı
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LCK Yaz Mevsimi birinci haftanın en önemli serisinde DWG KIA rakibi T1'a karşı hata yapmadı

LCK Yaz Mevsimi birinci haftanın en önemli serisinde DWG KIA rakibi T1'a karşı hata yapmadı
Playerbros - Haberler | Gamegar

3. maça çok iyi başlayan T1 son şampiyon Damwon Gaming'i mağlup edemedi.

2021 Yaz Mevsimi birinci hafta karşılaşmaları birbirinden güzel maçlara sahne oluyor. 9 Haziran Çarşamba günü saat 14: 00'da başlayan ligin ilk mücadelesinde Hanwha Life'ı ezici üstünlükle yenmeyi başaran T1, taraftarlarına eski günleri hatırlatmıştı. Bugün T1 için çok daha önemli bir sınav vardı. Geçtiğimiz iki mevsimin şampiyonu Damwon Gaming karşısında alınacak iyi sonuç yaz mevsiminin gidişatını etkileyebilirdi.

Seri iki tarafa da gidebilirdi

İlk maça istediği gibi başlayamayan T1 ekibi son mevsimde yaptığı hataları tekrarlayınca Damwon cezalandırmayı bildi. İkinci maçta Faker'ın harika oyunuyla kendileri adına iyi gitmeyen bir maçı çevirmeleri seride psikolojik üstünlüğü eline almalarını sağladı. Son maçta ise erken oyunda 7-0'lık skor üstünlüğü almayı başaran T1 için tek engel muhteşem Akali oyunuyla Khan gibi gözüküyordu.

Khan, ShowMaker'ın orta koridor Karma seçiminden çok iyi yararlanarak aldığı güçlendirmelerle takım savaşlarını iyi karıştırdı. Rakibin en güçlü üyesi geç oyunda düşüş yaşayan Kalista olunca her şey Akali için ideal hale gelmişti. Nitekim orta koridorda Keria'nın yakalanıp hem kendi ultisini harcaması hem de Kalista'nın ultisini harcatması bir sonraki savaş için ibreyi Damwon'a döndürdü. İkinci kulenin altında yapılan savaşta çok rahat bir şekilde galip gelen DWG baron güçlendirmesi ve okyanus ruhunu alarak T1'ın umutlarını bitirdi.

Bugün oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. LCK 2021 Yaz Mevsimi birinci haftanın kalan maçları şöyle:

12 Haziran Cumartesi

11: 00  Nongshim RedForce vs Liiv SANDBOX

14: 00  Hanwha Life vs GenG Esports

13 Haziran Pazar

11: 00  KT Rolster vs Damwon Gaming

14: 00  DRX vs Afreeca Freecs

Kaynak: Playerbros

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