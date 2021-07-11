LCK Yaz Mevsimi beşinci hafta sonunda GenG Esports liderliğini korudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LCK Yaz Mevsimi beşinci hafta sonunda GenG Esports liderliğini korudu

LCK Yaz Mevsimi beşinci hafta sonunda GenG Esports liderliğini korudu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Üçüncü ile sekizinci takım arasında yalnızca üç galibiyet fark bulunuyor

Son şampiyon Damwon KIA'da yaşanan kadro değişiklikleri sonrası LCK'deki liderliğini daha da pekiştiren GenG Esports, beşinci haftada T1'a 2-0 mağlup olsa da liderliğini korumasını bildi. Yaz mevsiminin sürpriz takımlarından 'un iyi gidişatı devam ediyor. Orta sıra takımları arasındaki rekabet mevsim finalleri için belirleyici olacak. Üçüncü ile sekizinci takım arasında yalnızca üç galibiyet bulunuyor.

LCK Yaz Mevsimi 5.hafta sonuçları:

Çarşamba

Liiv SANDBOX  0 — 2  Damwon KIA

Nongshim Redforce  2 — 0  Afreeca Freecs

Perşembe

KT Rolster  1 — 2  Hanwha Life

DRX  2 — 1  Fredıt BRION

Cuma

GenG  0 — 2  T1

Liiv SANDBOX  1 — 2  Afreeca Freecs

Cumartesi

KT Rolster  2 — 1  Fredıt BRION

Hanwha Life  0 — 2  Damwon KIA

Pazar

DRX  0 — 2  GenG

Nongshim Redforce  2 — 0  T1

Beşinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Altıncı hafta mücadeleleri önümüzdeki hafta Perşembe saat 11: 00'da başlayacak KT Rolster vs T1 serisi ile başlayacak. Yeni haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Petek Dinçöz Şeyma Subaşı Melisa Döngel
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LCK Yaz Mevsimi beşinci hafta sonunda GenG Esports liderliğini korudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 20:47:09. #1.16#

title