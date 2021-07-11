LCK Yaz Mevsimi beşinci hafta sonunda GenG Esports liderliğini korudu

Üçüncü ile sekizinci takım arasında yalnızca üç galibiyet fark bulunuyor

Son şampiyon Damwon KIA'da yaşanan kadro değişiklikleri sonrası LCK'deki liderliğini daha da pekiştiren GenG Esports, beşinci haftada T1'a 2-0 mağlup olsa da liderliğini korumasını bildi. Yaz mevsiminin sürpriz takımlarından 'un iyi gidişatı devam ediyor. Orta sıra takımları arasındaki rekabet mevsim finalleri için belirleyici olacak. Üçüncü ile sekizinci takım arasında yalnızca üç galibiyet bulunuyor.

LCK Yaz Mevsimi 5.hafta sonuçları:

Çarşamba

Liiv SANDBOX 0 — 2 Damwon KIA

Nongshim Redforce 2 — 0 Afreeca Freecs

Perşembe

KT Rolster 1 — 2 Hanwha Life

DRX 2 — 1 Fredıt BRION

Cuma

GenG 0 — 2 T1

Liiv SANDBOX 1 — 2 Afreeca Freecs

Cumartesi

KT Rolster 2 — 1 Fredıt BRION

Hanwha Life 0 — 2 Damwon KIA

Pazar

DRX 0 — 2 GenG

Nongshim Redforce 2 — 0 T1

Beşinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Altıncı hafta mücadeleleri önümüzdeki hafta Perşembe saat 11: 00'da başlayacak KT Rolster vs T1 serisi ile başlayacak. Yeni haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros