LCK Yaz Mevsimi beşinci hafta sonunda GenG Esports liderliğini korudu
Üçüncü ile sekizinci takım arasında yalnızca üç galibiyet fark bulunuyor
Son şampiyon Damwon KIA'da yaşanan kadro değişiklikleri sonrası LCK'deki liderliğini daha da pekiştiren GenG Esports, beşinci haftada T1'a 2-0 mağlup olsa da liderliğini korumasını bildi. Yaz mevsiminin sürpriz takımlarından 'un iyi gidişatı devam ediyor. Orta sıra takımları arasındaki rekabet mevsim finalleri için belirleyici olacak. Üçüncü ile sekizinci takım arasında yalnızca üç galibiyet bulunuyor.
LCK Yaz Mevsimi 5.hafta sonuçları:
Çarşamba
Liiv SANDBOX 0 — 2 Damwon KIA
Nongshim Redforce 2 — 0 Afreeca Freecs
Perşembe
KT Rolster 1 — 2 Hanwha Life
DRX 2 — 1 Fredıt BRION
Cuma
GenG 0 — 2 T1
Liiv SANDBOX 1 — 2 Afreeca Freecs
Cumartesi
KT Rolster 2 — 1 Fredıt BRION
Hanwha Life 0 — 2 Damwon KIA
Pazar
DRX 0 — 2 GenG
Nongshim Redforce 2 — 0 T1
Beşinci hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Altıncı hafta mücadeleleri önümüzdeki hafta Perşembe saat 11: 00'da başlayacak KT Rolster vs T1 serisi ile başlayacak. Yeni haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:
Kaynak: Playerbros