LCK playoff eşleşmeleri belli oldu: serilerden tahminler ve beklentiler

LCK playoff'larında zevkli seriler bizleri bekliyor.

LCK 2021 Bahar Mevsimi'nde playoff potasına giren altı takım ve eşleşmeler belli oldu. düzeninde lig aşamasını birinci ve ikinci bitiren DWG ve GenG direkt yarı finalden başlayarak playoff birinci turundan gelecek rakiplerini bekleyecek. İşte ilk tur eşleşmeleri:

Hanwha Life vs Nongshim RedForce 31/03/2021

T1 vs DRX 1/04/2021

Hanwha Life vs Nongshim RedForce

Sezon başında Chovy transferiyle şampiyonluk olmasa da en azından yarı final hedefiyle yola çıkan Hanwha Life ekibi sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Orta koridor - ormancı uyumunda Arthur ve Chovy ikilisi takımı galibiyete taşıyan ana faktör gibi gözüktü. Daha sonrasında Arthur'un performansının düşmesiyle yoHan forma şansı buldu. Deft ve Chovy'ye sahip bir takımın mevsim finallerinde en az yarı final oynaması gerekiyor. Bunun için de en uygun rakip Nongshim RedForce. Kadro olarak KT, Afreeca ve SANDBOX'ın gerisinde olmalarına rağmen Peanut gibi bir liderle yakaladıkları uyum onları sürpriz bir şekilde playoff potasına attı. Peanut kontrol altında tutulduğu zaman takımın tavanı çok aşağıya iniyor. Nongshim RedForce seriden bir maç koparabilir fakat yarı finale yükselmesi çok zor gözüküyor.

T1 vs DRX

Birinci turda zevkli geçmesi beklenen seri T1 vs DRX arasında oynanacak. İki takım arasında gözle görülür bir fark yok. Her ne kadar DRX çaylaklardan kurulu bir kadro olsa da sezon başında itibaren belirli bir standardın üzerinde oyun sergiliyorlar. Takımın karar vericisi Pyosik üzerinden şekillenen kompozisyonlar kuruyorlar.T1 tarafında ise sezon pek istedikleri gibi gitmezken veteran kadroya dönülmesi onların ilacı oldu. Faker, Cuzz ve Teddy'nin takımda düzenli forma giymeye başlaması birbirleriyle olan uyumu bizlere hatırlattı. T1, en önemli sorunu olan kadro istikrarı konusunu çözmüş gibi görünüyor. Faker sadece taşıyıcı değil destekleyici orta koridor rolünde de oynayabiliyor. Teddy'de taşıyıcı rolünde çok daha fazla güven veriyor.

Seride herhangi bir tarafın 3-0 kazanması zor gibi gözüküyor.DRX tarafı bir iki maç koparabilecek potansiyele sahip. Fakat T1, tecrübesiyle yarı finaller için bir adım önde diyebiliriz.

31 Mart ve 1 Nisan'da oynanacak serileri izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros