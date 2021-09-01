LCK bölgesinin Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü temsilcisi Hanwha Life oldu

Chovy, normal sezonu sekizinci sırada bitiren HLE'yi Dünya Şampiyonası'na taşımayı başardı.

LCK bölgesini 2021 Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek dört takım belli oldu. Yaz mevsimini şampiyon tamamlayan Dawmon KIA ve yarı finalde T1 ekibine mağlup olan GenG Esports'un birinci ve ikinci seri başı olarak katılacağı garantilenmişti. Finalde DWG'ye yenilerek Bölgesel Finaller'e düşen T1 ise bugün oynanan Nongshim RedForce vs Hanwha Life serisinin galibini bekliyordu.

Chovy'li Hanwha Life Esports herkesi şaşırttı

Normal sezonu sekizinci sırada tamamlayarak mevsim finallerine dahi katılmaya hak kazanamayan Hanwha Life Esports, Bölgesel Finaller'de önce Liiv SANDBOX, ardından Nongshim RedForce'u net bir şekilde yenerek adını 2021 Dünya Şampiyonası'na yazdırdı. İlk turdan elenmeleri beklenen Chovy'li HLE, herkesi şaşırtarak Peanut'un önderliğinde yarı finale kadar yükselen mevsimin sürpriz takımı Nongshim RedForce'u 3-0'lık skorla geçerek play-in aşamasını garantiledi.

Şampiyona puanı sistemi

LCK'de yaz mevsimini şampiyon olarak bitiren takım şampiyona puanına bakılmaksızın otomatik olarak Dünya Şampiyonası'na birinci torbadan katılma hakkı kazanıyor. 2. torbaya ise ligdeki en yüksek şampiyona puanına sahip olan takım gönderiliyor. DWG'den sonra 150 puanla birinci sırada bulunan GenG ekibi, yarı finalde elenmesine rağmen yakın rakibi T1'ın büyük finalde mağlup olması sayesinde Dünya Şampiyonası'na ikinci torbadan katılmayı garantilemişti.

DWG ve GEN'den sonraki en çok şampiyona puanına sahip dört takım Bölgesel Finaller'e katılıyor. Tek elemeli sistem üzerinden oynanan turnuvayı kazanan ekip Dünya Şampiyonası'na üçüncü torbadan, ikinci gelen ekip ise ön eleme aşamasından başlıyor.

Kaynak: Playerbros