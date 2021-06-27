LCK 2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta maçları tamamlandı
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LCK 2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta maçları tamamlandı

LCK 2021 Yaz Mevsimi üçüncü hafta maçları tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Damwon KIA'daki rol değişiklikleri henüz isteneni verememiş gibi görünüyor

LCK'de üçüncü hafta karşılaşmaları birbirinden farklı sürprize sahne oldu. Son şampiyon Damwon KIA ligin orta sıra takımlarından Fredit BRION'a karşı mağlup oldu ve akıllara hemen hafta başında yapılan rol değişiklikleri geldi. GenG Esports çıktığı altı maçın tamamını kazandı ve ligdeki namağlup tek takım ünvanını korudu.

T1 tarafında kadro istikrarı sorunu çözülse de bir türlü istenilen galibiyet serisi elde edilemiyor. Üçüncü haftayı Nongshim RedForce'a yenilip DRX'i zorlanmadan mağlup ederek 1-1 kapattılar. DRX ekibi koç cvMax'in dönüşünden sonra daha iyi olması beklenirken mevsimin en büyük hayal kırıklığını yaşıyor. Oynadıkları hiçbir karşılaşmadan galibiyetle ayrılamayan DRX'in mevsim finallerine kalma şansı neredeyse tükendi.

LCK üçüncü hafta ilk iki gün sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde daha önceki paylaşmıştık. Haftanın son üç günü oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Cuma

KT Rolster  2 — 0  DRX

Hanwha Life  1 — 2  Damwon KIA

Cumartesi

Afreeca Freecs  0 — 2  GenG Esports

Fredit BRION  2 — 0  Nongshim RedForce

Pazar

 DRX  0 — 2  T1

Liiv SANDBOX  2 — 1  KT Rolster

Yukarıdaki karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Üçüncü hafta maçlarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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