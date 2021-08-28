LCK 2021 Yaz Mevsimi şampiyonu Damwon KIA!

Damwon KIA üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaştı

LCK 2021 Yaz Mevsimi'nde şampiyonun adı belli oldu. Geçtiğimiz mevsim dominant bir şekilde şampiyonluğa ulaşan Damwon KIA ekibi yaz mevsiminde de kupaya uzanan taraf oldu. Finalde T1'ı 3-1 mağlup eden Damwon KIA, 2021 Dünya Şampiyonası'na birinci seri başı olarak katılmayı garantiledi.

LCK'de Damwon KIA rüzgarı!

2019 yılında herkesin ilgisini çekmeye başlayan Damwon KIA ekibi yetenekli oyunculardan kurulu tecrübesiz bir takım olarak görülüyordu. O yıl Dünya Şampiyonası'nda G2'ya elenmelerinin ardından hem ligde hem de bir sonraki Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başardılar. ve Canyon üzerine kurulu kadroda önce nişancı, ardından üst koridor değişiklikliği yapılsa da Kore ligini tekrardan domine etmeyi bildiler.

T1 için işler henüz bitmedi

Yarı finalde GenG'yi yenerek finale yükselen T1 tarafında ise bugünkü sonuç hayal kırıklığı oldu. Şampiyon oldukları takdirde Damwon KIA'nın saltanatına son vermiş olacaklardı. Finalde rakibine 3-1 mağlup olan T1, Bölgesel Finaller'deki performansına göre Dünya Şampiyonası'na üçüncü veya dördüncü seri başı olarak katılacak.

Kaynak: Playerbros