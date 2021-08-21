LCK 2021 Yaz Mevsimi'nin ilk finalisti Damwon KIA oldu!

Son şampiyon DWG finaldeki rakibini beklemeye başladı

Kore ligi LCK'de son iki sezonun şampiyonu Damwon KIA, bir kez daha finale yükseldi. Yarı finalde Nongshim RedForce'u 3-0'lık skorla rahatça geçmeyi başaran tecrübeli ekip büyük finaldeki rakibini beklemeye başladı.

DWG KIA vs Nongshim RedForce

Normal sezonun en istikrarlı performansına imza atan Nongshim RedForce, ligi üçüncü sırada tamamlamış ve ilk turda Afreeca Freecs ile eşleşmişti. İlk maçı ağır bir şekilde kaybeden NS ekibi Peanut'ın liderliğinde mental olarak seriden kopmamış ve AF'yi 3-1 yenerek yarı finale yükselmişti.

Damwon tarafı ise sezon başında MSI'da uğradıkları hayal kırıklığının etkilerini hissediyordu. Alt sıra takımlarına da maç kaptıran son Worlds şampiyonu Damwon'da bir dönem Malrang orman, Canyon orta koridor, ise nişancı rolünü üstlenmişti. Farklı çözüm arayışlarını bir kenara bırakıp ligin ikinci yarısında onları üst üste iki mevsim dominant şekilde şampiyonluğa götüren oyunlarına döndükten sonra DWG, elde ettiği galibiyet serisiyle yaz mevsimini lider tamamlamıştı.

Yarı finalde iki takım arasındaki şampiyon havuzu ve bireysel yetenek farkı kendini gösterdi. Her zaman geri dönüş şansı yaratabilen Nongshim RedForce'a karşı Damwon ekibi maçların genelinde kontrolü elinde bulundurarak rakibine açık vermedi. Üç maç süren serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

İkinci finalist hangi takım olacak?

Damwon Gaming'in büyük finaldeki rakibi T1 vs GEN serisinin kazananı olacak. Bir önceki turda Liiv SANDBOX karşısında kusursuz bir oyun sergilemese de T1, rakibini çaresiz bırakmıştı. GEN ekibi ise son mevsimlerde DWG karşısında bir türlü varlık gösterememesi sebebiyle eleştiri almıştı. Her iki takımın da galip gelebileceği seride Damwon'a karşı T1 ekibinin şansının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak: Playerbros