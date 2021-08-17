LCK 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Peanut seçildi
Yılın çaylağı Liiv SANBOX'ın ormancısı Croco oldu.
LCK'de normal sezonun tamamlanmasının ardından mevsim ödülleri sahiplerini buldu. Geçtiğimiz sene LGD Gaming'deki Worlds macerasının ardından Nongshim RedForce'a transfer olan tecrübeli ormancı Peanut, yaz mevsiminin en değerli oyuncusu seçildi. Öte yandan sezonun sonuna doğru performansını bir hayli arttırarak takımını play-off'lara taşıyan Liiv SANDBOX'ın genç yıldızı Croco ise yılın çaylağı seçildi.
LCK 2021 Yaz Mevsimi ödülleri
En iyi birinci beşli:
Üst koridor: AF Kiin
Ormancı: NS Peanut
Orta koridor: DK Showmaker
Alt koridor: NS deokdam
Destek: T1 Keria
En iyi ikinci beşli:
Üst koridor: DK
Ormancı: DK Canyon
Orta koridor: GenG Bdd
Alt koridor: GenG Ruler
Destek: NS Kellin
En iyi koç: kkOma
Yılın çaylağı: Croco
En değerli oyuncu: Peanut
Kaynak: Playerbros