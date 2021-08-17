LCK 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Peanut seçildi
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LCK 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Peanut seçildi

LCK 2021 Yaz Mevsimi'nin en değerli oyuncusu Peanut seçildi
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yılın çaylağı Liiv SANBOX'ın ormancısı Croco oldu.

LCK'de normal sezonun tamamlanmasının ardından mevsim ödülleri sahiplerini buldu. Geçtiğimiz sene LGD Gaming'deki Worlds macerasının ardından Nongshim RedForce'a transfer olan tecrübeli ormancı Peanut, yaz mevsiminin en değerli oyuncusu seçildi. Öte yandan sezonun sonuna doğru performansını bir hayli arttırarak takımını play-off'lara taşıyan Liiv SANDBOX'ın genç yıldızı Croco ise yılın çaylağı seçildi.

LCK 2021 Yaz Mevsimi ödülleri

En iyi birinci beşli:

Üst koridor: AF Kiin

Ormancı: NS Peanut

Orta koridor: DK Showmaker

Alt koridor: NS deokdam

Destek: T1 Keria

En iyi ikinci beşli:

Üst koridor: DK

Ormancı: DK Canyon

Orta koridor: GenG Bdd

Alt koridor: GenG Ruler

Destek: NS Kellin

En iyi koç: kkOma

Yılın çaylağı: Croco

En değerli oyuncu: Peanut

Kaynak: Playerbros

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