LCK 2021 Yaz Mevsimi'ni son şampiyon Damwon KIA lider tamamladı
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LCK 2021 Yaz Mevsimi'ni son şampiyon Damwon KIA lider tamamladı

LCK 2021 Yaz Mevsimi'ni son şampiyon Damwon KIA lider tamamladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Birinci takım ile altıncı takım arasında yalnızca bir galibiyet fark bulunuyor

LCK 2021 Yaz Mevsimi normal sezon mücadeleleri tamamlandı. Son haftalarda performansını ciddi anlamda arttıran Damwon KIA yakın rakibi Liiv SANBOX karşısında hata yapmayarak ligi lider tamamladı. Nongshim RedForce ise GenG'ye mağlup oldu ve ikinciliği rakibine kaptırdı. Sezon sonuna gelindiğinde birinci takım ile altıncı takım arasında yalnızca bir galibiyet fark olması son haftaların nasıl bir çekişmeye sahne olduğunu gözler önüne seriyor.

LCK 2021 Yaz Mevsimi 10. hafta sonuçları:

Perşembe

Afreeca Freecs  2 — 0  Hanwha Life

Liiv SANDBOX  1 — 2  KT Rolster

Cuma

GenG Esports  2 — 1  Fredit BRION

DRX  0 — 2  Nongshim RedForce

Cumartesi

Damwon KIA  2 — 0  Liiv SANDBOX

KT Rolster  1 — 2  Afreeca Freecs

Pazar

Hanwha Life  2 — 0  T1

Nongshim RedForce  0 —  2 GenG Esports

LCK'de son hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. T1 ekibi Hanwha Life karşısında aldığı mağlubiyetle ligi dördüncü sırada bitirdi ve ilk turda Liiv SANDBOX ile eşleşti. Damwon KIA ve GenG ise yarı finalde rakiplerini bekliyor olacak.

Play-off eşleşmeleri

18 Ağustos — 11: 00 —  Nongshim Redforce vs Afreeca Freecs

19 Ağustos — 11: 00 — Liiv SANDBOX vs T1

Yarı finaller — 21-22 Ağustos

Final — 28 Ağustos

Kaynak: Playerbros

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