LCK 2021 Yaz Mevsimi'ni son şampiyon Damwon KIA lider tamamladı
Birinci takım ile altıncı takım arasında yalnızca bir galibiyet fark bulunuyor
LCK 2021 Yaz Mevsimi normal sezon mücadeleleri tamamlandı. Son haftalarda performansını ciddi anlamda arttıran Damwon KIA yakın rakibi Liiv SANBOX karşısında hata yapmayarak ligi lider tamamladı. Nongshim RedForce ise GenG'ye mağlup oldu ve ikinciliği rakibine kaptırdı. Sezon sonuna gelindiğinde birinci takım ile altıncı takım arasında yalnızca bir galibiyet fark olması son haftaların nasıl bir çekişmeye sahne olduğunu gözler önüne seriyor.
LCK 2021 Yaz Mevsimi 10. hafta sonuçları:
Perşembe
Afreeca Freecs 2 — 0 Hanwha Life
Liiv SANDBOX 1 — 2 KT Rolster
Cuma
GenG Esports 2 — 1 Fredit BRION
DRX 0 — 2 Nongshim RedForce
Cumartesi
Damwon KIA 2 — 0 Liiv SANDBOX
KT Rolster 1 — 2 Afreeca Freecs
Pazar
Hanwha Life 2 — 0 T1
Nongshim RedForce 0 — 2 GenG Esports
LCK'de son hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. T1 ekibi Hanwha Life karşısında aldığı mağlubiyetle ligi dördüncü sırada bitirdi ve ilk turda Liiv SANDBOX ile eşleşti. Damwon KIA ve GenG ise yarı finalde rakiplerini bekliyor olacak.
Play-off eşleşmeleri
18 Ağustos — 11: 00 — Nongshim Redforce vs Afreeca Freecs
19 Ağustos — 11: 00 — Liiv SANDBOX vs T1
Yarı finaller — 21-22 Ağustos
Final — 28 Ağustos
Kaynak: Playerbros