LCK 2021 Yaz Mevsimi çeyrek final mücadeleleri tamamlandı

Damwon KIA'nın yarı finaldeki rakibi Nongshim RedForce oldu

Kore ligi LCK'de mevsim finalleri heyecanı dün oynanan Nongshim RedForce vs Afreeca Freecs serisiyle başladı. Normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan Damwon KIA ve GenG Esports, çeyrek finalden gelecek rakiplerini bekliyorlardı. Yeni LCK sistemine göre normal sezonun lideri direkt finalden başlamak yerine yarı finalden başlayıp rakibini seçme hakkı elde ettiğini hatırlatalım.

Nongshim RedForce vs Afreeca Freecs

Sezonun sonuna doğru performansı aşağıya doğru giden Nongsim RedForce son seride direkt rakibi 'ye 2-0 yenilmiş ve ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. Öte yandan Afreeca Freecs'in istikrarsız performansı seriye dair tahminde bulunmayı zorlaştırıyordu. Seriye 1-0 önde başlayan Afreeca Freecs ekibi Nongshim RedForce'un standart oyununa cevap veremedi ve çeyrek finalde rakibine 3-1 mağlup oldu.

T1 vs Liiv SANDBOX

Bugün oynanan bir diğer çeyrek final serisinde T1 ekibi genç oyunculardan kurulu Liiv SANDBOX karşısında 3-0 galip gelerek adını yarı finale yazdırdı. LSB tarafı normal sezonda ligdeki her takımı yenebilecek potansiyelde olduğunu göstermişti fakat beş maçlık serilerde mevsim finalleri için rakibine oranla çok daha tecrübesiz kaldılar. Dün ve bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Damwon KIA'nın yarı finalde Nongshim Redforce'u kendine rakip olarak seçmesiyle birlikte oluşan playoff tablosu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros