LCK 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ilk gün karşılaşmaları tamamlandı

T1 lige sert bir giriş yaptı. Kadro istikrarı onlar için çok önemli olacak.

2021 Yaz Mevsimi ilk hafta birinci gün karşılaşmaları bugün oynanan iki seri ile tamamlandı. TSİ 11: 00'da başlayan günün ilk serisinde Fredit BRION potansiyel rakibi Liiv SANDBOX'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Herkesin merakla beklediği T1 vs Hanwha Life mücadelesinden ise T1 ekibi üstün çıkmayı başardı.

T1 vs Hanwha Life

Chovy vs Faker düellosundan çok alt koridorda Deft ile Teddy arasındaki çekişme seriyi güzelleştiren unsur oldu. İlk maçta nispeten düşük hasarlı ve hiper taşıyıcı odaklı kompozisyon kuran Hanwha Life ekibi Chovy'i ana taşıyıcı rolünden ziyade tamamlayıcı olarak kullandı. Teddy ise orta oyuna kadar çete savaşlarına katılmayarak koridorda kalmayı tercih etti ve elde ettiği kaynakları baskı unsuru olarak iyi kullandı. Tarafsız canavarlar üzerinde de mutlak hakimiyetini sağlayan T1 için ilk maç kolay oldu.

İkinci maçta yine takımların ana odağı alt koridordaydı. Bir noktada profesyonel arenada görmeyi beklediğimiz Diana metayı domine eden Rumble'a karşı iyi iş çıkardı. Büyü hasarı ihtiyacını ormandan karşılayan T1 tarafı orta koridorda Lee Sin ve üst koridorda Sett seçimleriyle sert dövüşçü kompozisyonu kurmayı tercih etti. Objektifler etrafında yapılan savaşları kazanarak oyun üstünlüğünü iyice arttıran T1 ekibi dakika 17'ye gelindiğinde rakibine beş bin altın fark attı. Dakika 19'da inhibitör açmayı başaran T1 baron güçlendirmesini kullanarak maçı kolayca kapattı.

T1 için en önemli şey kadro istikrarı

Geçtiğimiz iki mevsim T1 bir türlü kadro istikrarını sağlayamadı. Her hafta başka bir oyuncu kullanmaları onların en büyük handikapı oldu. Şuan için en iyi performans veren beşli Canna - Cuzz - Faker - Teddy ve Keria gibi duruyor. Bir önceki mevsim finalinde Damwon Gaming'i kötü gününde yakalamayı başaran fakat galip gelemeyen GenG dışında şampiyonluğu onların elinden alabilecek tek takım T1 olabilir.

LCK 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ikinci gün karşılaşmaları yarın TSİ 11: 00'da Nongshim RedForce ile KT Rolster arasında oynanacak seri ile başlayacak. Ardından GenG vs DRX mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros