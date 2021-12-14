LC Waikiki: Maliyet artışlarından önce üretilen ürünlere zam yok

LC Waikiki, son günlerde artan yüksek maliyetlerle üretilmiş az sayıdaki model hariç, stoklarındaki kış sezonu ürünlerine sezon sonuna kadar fiyat artışı yapmayacağını duyurdu.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre şirket, geçen yıla oranla 3 katı aşan kumaş ve diğer girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, müşterilerinin bu zor dönemde bütçesine destek olmak amacıyla önemli bir karar aldı. Şirket son dönemlerde yaşanan aşırı maliyet artışlarıyla üretilmiş 2022 yeni sezon ürünleri şubat-mart ayları itibarıyla raflarda yerini alıncaya kadar, stokundaki on milyonlarca ürüne fiyat artışı yapmayacağını açıkladı. LC Waikiki bu çerçevede, satılan ürünleri aynı maliyetlerle yerine koyamama ve stoklara bağlı sermayesinin erimesi pahasına aldığını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, aldıkları karara ilişkin bilgi verdi. Ham madde ve enerji fiyatlarının şu anda tüm dünyada büyük bir sorun oluğunu belirten Küçük, konfeksiyon ve ihracatçı birliklerinin de kamuoyuyla paylaştıkları gibi, bu konunun Türkiye'de çok daha büyük bir sorun haline geldiğini aktardı.

Küçük, tekstil üretiminde kullanılan ana ham madde ve temel üretim maliyetlerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre kumaşta 3 katı aşan, diğer girdilerde ise ortalamada 2 kata varan oranlarda fiyat artışları görüldüğünü bildirerek, 2022 ilkbahar-yaz sezonu üretimlerine başladıkları bugünlerde, girdi maliyetlerindeki bu artış neticesinde, ürün tedarik maliyetlerinde de geçen yıla göre 2,5 kata varan artışlar yaşandığını paylaştı.

LC Waikiki fiyat artırıyor eleştirilerine yanıt

Geçen yaz sezonunda 19 TL'ye ürettikleri bir çocuk sweatshirt'ü için 63 TL, geçen yıl 27 TL'ye ürettikleri bir çocuk pantolonu için ise 81 TL üretici fiyat teklifleri ile karşılaşabildiklerini belirten Küçük, zaman zaman sosyal medyada çıkan 'LC Waikiki fiyat artırıyor' eleştirilerine de şu yanıtı verdi:

"Neredeyse her şeyin fiyatının arttığı bugünlerde, müşterilerimizin giyim bütçelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Biz marka olarak fiyat artışlarını, sezon sonunda indirimlerle bitiremediğimiz ürünleri bir yıl sonraya devrettiğimiz durumda yapıyoruz, bu ürünleri yeni sezon emsal fiyat seviyesine çıkarıyoruz. Bunun dışında sezon içinde yaptığımız kısa süreli indirim kampanyaları sona erdiğinde, ürünü eski fiyatına geri çekiyoruz. Bir de sezon içinde stoku azalan ürünler için, yeni maliyetlerle yeni üretim yaptırıp bu ürünleri rafa çıkardığımızda, doğal olarak aynı barkodla 2 fiyat olamayacağından, eski stokun fiyatını güncel fiyatlarla eşitliyoruz. Müşterilerimizin sosyal medyada gündeme getirdiği fiyat artışı yapılan modeller de bu kapsama giren modellerdir.

2009 yılında başlattığımız yurt dışına açılım sonucu, bugün ciromuzun yaklaşık yüzde 50'si yurt dışından geliyor. Bu dönemde artan maliyetler ve önümüzdeki sezon oluşacak yüksek satış fiyatları dolayısıyla, Türkiye satış bütçemizi küçülterek, ihracata daha fazla odaklanmayı planlıyoruz. Buna rağmen, Türkiye'deki iplik ve kumaş fiyatlarının dolar bazında Uzak Doğu ülkelerindeki fiyatlardan yüzde 20-40 arası daha pahalı olması da bizim yurt dışı pazarlarda uluslararası ve yerel markalarla rekabet etmemizi ciddi şekilde zorlaştıracaktır."

"Birkaç test modeli üretimi dışında Dahilide İşleme Rejimi'nden yararlanamadık"

Küçük, Dahilide İşleme Rejimi mevzuatı kapsamında Uzak Doğu'dan uygun fiyatlı iplik ve kumaşı Türkiye'ye gümrüksüz getirip, yurt içinde konfeksiyon üretimini yapıp, yurt dışına ihraç edilmesi konusunda da bilgi verdi.

Vahap Küçük, "Dahilide İşleme Rejimini denedik, ama dağıtım merkezi Türkiye'de olan, yüzlerce farklı üreticiyle fasona dayalı üretim yaptıran ve yurt dışında onlarca ülkeye, farklı zamanlarda gönderim yapan bizim gibi markalar için uygulanabilir olmadığını test ederek gördük. Yıl bazında milyar dolara varan ihracatımızın içerisinde birkaç test modeli üretimi dışında Dahilide İşleme Rejimi mevzuatından yararlanamadık." ifadelerini kullandı.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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