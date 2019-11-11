LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdür'lüğü'ne Berna Akyüz Öğüt atandı

11.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:55

İstanbul merkezli mağazalar zinciri LC Waikiki'de Kasım ayı itibariyle Mağazacılık Genel Müdürü pozisyonuna, Berna Akyüz Öğüt atandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme lisansını tamamlayan ve aynı üniversitede yüksek lisans (Executive MBA) yapan Akyüz Öğüt'ün mesleki kariyeri boyunca görev aldığı firmalar arasında Genpa, Avea, Turkcell ve Yıldız Holding bulunuyor. Berna Akyüz Öğüt, son olarak English Home'un Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.Berna Akyüz Öğüt, LC Waikiki'nin müşteri deneyimini odağına alan büyüme stratejisini yönetecek. Akyüz Öğüt, markanın 2023 yıl sonuna kadar Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakendecisinden biri olma ve 10 milyar dolar ciroya ulaşma hedefleri için çalışmalarını yürütecek. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul