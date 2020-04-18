SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor - Ekonomi
Ekonomi

LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, COVID-19 salgınıyla mücadele için hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek "30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz" dedi.

18.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:23
LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, COVID-19 salgınıyla mücadele için hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek "30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK Başkanı, korona nedeniyle gidilen kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı Ekonomi
BDDK Başkanı, korona nedeniyle gidilen kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira yükseldi Ekonomi
Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira yükseldi
BDDK koronavirüs nedeniyle krediler için yeni düzenlemeye gitti Ekonomi
BDDK koronavirüs nedeniyle krediler için yeni düzenlemeye gitti
Yemlerinde dünyanın en güçlü antioksidanı bulunuyor! Korona somona olan talebi artırdı Ekonomi
Yemlerinde dünyanın en güçlü antioksidanı bulunuyor! Korona somona olan talebi artırdı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Ekonomi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi istedi Ekonomi
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi istedi
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Lütfü Türkkan Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Kutsi Ece Erken Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Shane Larkin Ivan Obradovic Malcolm Thomas Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:12:44. #1.15#
title