LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, COVID-19 salgınıyla mücadele için hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek "30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz" dedi.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, COVID-19 salgınıyla mücadele için hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek "30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz" dedi. Kaynak: Dunya.com