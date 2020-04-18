LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, COVID-19 salgınıyla mücadele için hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek "30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz" dedi.
18.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:23
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Küçük, COVID-19 salgınıyla mücadele için hızlı bir şekilde üretime başladıklarını belirterek "30'dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com