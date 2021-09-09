LC Waikiki, "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"nı başlatıyor
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LC Waikiki, "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"nı başlatıyor

LC Waikiki, 'E-Ticaret Okulu Sertifika Programı'nı başlatıyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önde gelen moda perakende markalarından LC Waikiki, e-ticarette yaşadığı deneyimleri gençlerle paylaşacağı "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"na ekim ayında başlıyor.

Türkiye'nin önde gelen moda perakende markalarından LC Waikiki, e-ticarette yaşadığı deneyimleri gençlerle paylaşacağı "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"na ekim ayında başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, hem kişisel becerilerin geliştirileceği hem de sektör profesyonellerinin deneyimlerinin paylaşılacağı yeni bir programı öğrencilerle buluşturuyor. A'dan Z'ye e-ticaretin yol haritasını kapsayan yeni program, e-ticaret yönetici ve uzmanlarının eğitmenliğinde düzenleniyor.

Eğitim kapsamında kampanya yönetiminden müşteri analitiğine, katalog çekim stratejisinden yurt dışı e-ticaret süreçlerine kadar zengin bir eğitim çalışması planlanıyor. 5 hafta sürecek olan sertifikalı eğitim programına, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler ile 2021 yılında mezun olanlar katılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki E-ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, "22 ülkede, 13 farklı dilde e-ticaret operasyonu yürüten bir kurumuz. Bu global deneyimi gençlere aktarmak, e-ticaret konusunda teorik bilgileri gerçek hayattan örneklerle birlikte öğrenciler ile paylaşmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla bu programı hayata geçirdik. Bu çalışmaları farklı eğitim programları ile sürdüreceğiz. E-ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenci ve yeni mezunları sertifika programımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

LC Waikiki "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"na başvuru ve program hakkında ayrıntılı bilgi için "https://www.youthall.com/LCWaikiki/lc-waikiki-e-ticaret-okulu-sertifika-programi_30/" adresi ziyaret edilebiliyor. Başvuruları 14 Eylül Salı gününe kadar devam eden program, ekim ayında başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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