LC Waikiki, Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Eşitsizlik Koleksiyonu" tasarladı

LC Waikiki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların iş hayatında yaşadığı fırsat eşitsizliklerine dikkati çekmek amacıyla "Eşitsizlik Koleksiyonu"nu hazırladı.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre şirket, yüzde 59 kadın çalışan, yüzde 44 kadın yönetici oranıyla Türkiye'nin "kadın dostu şirketler" sıralamasında önde gelen firmalar arasında yer alıyor. Bu çerçevede iş hayatındaki ve yönetim kademesindeki kadın oranı gibi verileri tasarımlarına taşıyan LC Waikiki, "#TarzımızEşitlik" mesajı veriyor.

Faaliyet gösterdiği 53 ülkede fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eden LC Waikiki, kadınların iş dünyasında karşılarına çıkan eşitsizliklere dikkati çekmek için hazırladığı koleksiyon ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kadınların iş gücüne katılım verilerindeki eşitsizlikleri koleksiyonuna konu eden LC Waikiki, tasarımlarındaki renk ve desenleri bu oranlara göre şekillendirdi.

Sınırlı sayıda üretilen koleksiyon, seçili mağazalarda ve lcwaikiki.com'da satışa sunuldu.

Daha adil bir dünya ve sürdürülebilir kalkınma için "Tarzımız Eşitlik" diyen LC Waikiki, bu proje kapsamında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin Genç Kadınlara Mentorluk Programı'nı destekleyecek.