LC Waikiki'den Gaziantep'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

LC Waikiki'den Gaziantep'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim desteği

07.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:26
LC Waikiki'den Gaziantep'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim desteği

LC Waikiki, Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrenciler için 150 bin bot, mont ve giyim ürünleri bağışladı.

LC Waikiki, Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrenciler için 150 bin bot, mont ve giyim ürünleri bağışladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile LC Waikiki arasında yapılan görüşmeler neticesinde firma tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 150 bin parça giysi bağışlandı.

İhtiyaç sahibi ailelerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki okullara 8 tırdaki ürünler teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle kıyafetlerin dağıtımına başlandı.

Yardımlar, 10 bin mont, 10 bin bot, 130 bin parça da karışık yazlık ve kışlık kıyafetler olmak üzere 150 bin giyim eşyasından oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Enis Arıkan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Samet Aybaba Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: LC Waikiki'den Gaziantep'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 18:26:36. #1.14#
title