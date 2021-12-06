LC Waikiki'den "bütçe dostu" yılbaşı koleksiyonu

LC Waikiki, yılbaşı temalı tasarımlarıyla yeni yıl için "bütçe dostu" bir koleksiyonu müşterilerinin ilgisine sunuyor.

LC Waikiki açıklamasına göre, çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan yılbaşı temalı tasarımların yanı sıra birçok zevke ve bütçeye hitap eden LCW Home Yeni Yıl Koleksiyonu tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Yılbaşında çocukların renkli dünyasına sevimli karakterlerle eşlik eden LC Waikiki, bütçe dostu koleksiyonunda yeni yıl ruhunu yansıtan kırmızı, yeşil, lacivert ve gri renkleri öne çıkarıyor. Tasarımlarda kullanılan kardan adam, geyik, çam ağacı, kar taneleri ve yılbaşı kurabiyesi gibi desenler miniklerin yeni yıl heyecanına eşlik ediyor.

Yetişkinler için tasarlanan koleksiyon ise yılbaşı ruhunu moda ile birleştiriyor. Bisiklet yaka ve kapüşonlu seçenekleri ile öne çıkan sweatshirtler, triko kazaklar ve pijama takımları eğlenceli tasarımlarıyla dikkati çekiyor. Nakış, ponpon detaylı bereler, şık atkılar ve soket çoraplar ise yılbaşı ruhunu tamamlayan aksesuarlar arasında yer alıyor.

LCW Home ürünleriyle de yeni yıl ruhu, oturma odalarından sofralara kadar evin her alanında yerini alıyor. Bu döneme özel tasarlanan yeni yıl figürlü tabakları, bardakları, peçeteleri, masa örtüleri, önlükleri ve Amerikan servisleri ile sofraları tamamlıyor. Evlerin atmosferini değiştirmek için tasarlanan, kokulu, altın rengi mumlar ise evleri "ışıltılı" bir başlangıca hazırlıyor. Ayakları sıcak tutan panduflar ve yumuşak bornozlar, yeni yıl sıcaklığını yansıtırken, salonlar için de yılbaşı temalı kırlentler sunuluyor.

Söz konusu bütçe dostu tüm ürünler, LC Waikiki mağazalarında ve "lcwaikiki.com" internet adresinden satın alınabiliyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet