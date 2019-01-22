Lazkiye'de Bomba Yüklü Araç İnfilak Etti

- Lazkiye'de bomba yüklü araç infilak etti

LAZKİYE - Suriye'nin Lazkiye kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Bombalı aracın sürücüsünün öldüğü açıklandı.

Lazkiye kentinin Hammam Meydanında bugün bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yapılan açıklamada, ilk verilere göre patlamada 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aracı kullanan şahsın öldüğü bildirildi.

Açıklamada, güvenlik birimlerinin aynı bölgede teröristlerin yerleştirdikleri ikinci bir bomba düzeneğini patlamadan önce güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Kaynak: İHA