Lazkiye'de 4.1 büyüklüğünde deprem Suriye'nin liman şehri Lazkiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Suriye'nin liman şehri Lazkiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada Lazkiye açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin 2 kilometre derinlikte olduğu ve Lazkiye'nin 34 kilometre kuzeyinde sabah 01.37'de meydana geldiği duyuruldu. EMSC, Şam yakınlarında gece saatlerinde 3.3 büyüklünde bir deprem meydana geldiğini de belirtti. - ŞAM

Kaynak: İHA