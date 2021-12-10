Lazio Teknik Direktörü Sarri: "play off turunda Barcelona ile eşleşmek istiyorum çünkü daha önce hiç Barcelona ile karşılaşmadım" - Haberler Spor
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Lazio Teknik Direktörü Sarri: "play off turunda Barcelona ile eşleşmek istiyorum çünkü daha önce hiç Barcelona ile karşılaşmadım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri maç sonu değerlendirmesinde 'Oyunu kontrol ettik ama son hamlelerde geç kaldık' ifadelerini kullandı.

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri maç sonu değerlendirmesinde 'Oyunu kontrol ettik ama son hamlelerde geç kaldık' ifadelerini kullandı. Sarri saha koşullarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek ceza sahasında son vuruşlarda eksik kaldıklarını ifade etti.

Lazio teknik direktörü, gelen bir soru üzerine play off turunda Barcelona ile eşleşmek istediğini 'Çünkü daha önce hiç Barcelona ile karşılaşmadım' sözleriyle ifade etti. Sarri, karşılaşmak istemediği takım sorusuna ise Sheriff yanıtını verdi ve 'Nerede olduğunu bile bilmiyorum' dedi.

Laziolu futbolcu Francesco Acerbi ise Galatasaray'ın sonucu hak ettiğini söyledi. Grubun Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu belirten Acerbi grubun en güçlü takımının Marsilya olduğunu ifade etti. - ROMA

Lazio Teknik Direktörü Sarri: play off turunda Barcelona ile eşleşmek istiyorum çünkü daha önce hiç Barcelona ile karşılaşmadım

Lazio Teknik Direktörü Sarri: play off turunda Barcelona ile eşleşmek istiyorum çünkü daha önce hiç Barcelona ile karşılaşmadım

Lazio Teknik Direktörü Sarri: play off turunda Barcelona ile eşleşmek istiyorum çünkü daha önce hiç Barcelona ile karşılaşmadım

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