Lazio'nun yeni teknik direktörü Sarri oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lazio'nun yeni teknik direktörü Sarri oldu

Lazio'nun yeni teknik direktörü Sarri oldu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri getirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri getirildi.

Lazio Kulübünden yapılan açıklamada, başkent takımını yeni sezondan itibaren 62 yaşındaki teknik adamın çalıştıracağı belirtildi.

Geçen sezon takım çalıştırmayan Sarri, 2019-2020 sezonunda Juventus ile Serie A şampiyonluğunu kazanmıştı.

Sarri, 2018-2019 sezonunda çalıştırdığı İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Hasibe Eren Sarp Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lazio'nun yeni teknik direktörü Sarri oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 22:43:41. #1.15#

title