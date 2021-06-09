Lazio'nun yeni teknik direktörü Sarri oldu
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri getirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri getirildi.
Lazio Kulübünden yapılan açıklamada, başkent takımını yeni sezondan itibaren 62 yaşındaki teknik adamın çalıştıracağı belirtildi.
Geçen sezon takım çalıştırmayan Sarri, 2019-2020 sezonunda Juventus ile Serie A şampiyonluğunu kazanmıştı.
Sarri, 2018-2019 sezonunda çalıştırdığı İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin