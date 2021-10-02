Lazio'nun golcüsü Immobile sakatlandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile, sakatlandığını duyurdu.

Immobile, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sağ uyluğundaki sakatlık sebebiyle takımı Lazio'nun yarın Serie A'da Bologna ile yapacağı maçta ve İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde 6 Ekim'de İspanya ile oynayacağı mücadelede yer alamayacağı için üzgün olduğunu belirtti.

Immobile, İtalya'nın yarı finalde İspanya'yı yenmesi durumunda,f inal maçında da oynayamayacak.