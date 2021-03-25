Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti
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Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti.

Lazio Kulübü, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla haberi duyururken, "Guerini ve ailesinin yanındayız." açıklamasına yer verildi.

Roma'da gerçekleşen kazada hayatını kaybeden genç futbolcu için İtalya'nın birçok kulübü de başsağlığı ve destek mesajı yayımladı.

Kazaya karışan diğer araçtaki iki kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İtalyan polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Guerini daha önce ülkesi İtalya'nın 15 ve 16 yaş gruplarında milli takım formasını giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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