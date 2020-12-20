Lazio - Napoli İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
20.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:11
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Lazio - Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Genoa Lazio - Napoli maçıdır. Peki Lazio - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
LAZİO - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Lazio - Napoli maçı 20 Aralık Pazar günü akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.
LAZİO - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Lazio - Napoli maçını Bein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz.
LAZİO - NAPOLİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Lazio'nun ev sahipliğinde oynanacak.