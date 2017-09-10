- Hakan Çalhanoğlu ile röportaj Lazio-Milan maçının ardından



-Hakan Çalhanoğlu: "Yenildiğimiz için çok üzgünüz. Kazanmak için çıkmıştık"

-"(İkinci yarının başında yediğimiz) O gol bizi yıktı"

ROMA (AA) – İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kazanmak için çıktıkları Lazio maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Milan'ın yıldız oyuncusu Çalhanoğlu, Serie A'nın 3. haftasında takımının, başkent deplasmanında Lazio'ya 4-1 yenildiği maçın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Sezona flaş transferlerle iyi giriş yapan kırmızı-siyahlıların bugün ligdeki ilk yenilgisini hatırlatılan milli futbolcu, "Yenildiğimiz için çok üzgünüz. Kazanmak için çıkmıştık. Onu hedeflemiştik. Maalesef başaramadık." dedi.



İlk yarı rakiplerine karşı önde baskı uygulayamadıklarını dile getiren Çalhanoğlu, "Fazla önde pres yapamadık. İlk yarı, açıkçası Lazio bizden daha iyi oynadı." diye konuştu.



Devreye 2-0 geride girdikten sonra ikinci yarıya gidişatı değiştirmek niyetiyle başladıklarını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "İkinci yarıya, başka hedeflerle başlamaya çalıştık ama olmadı hemen gol yedik. O gol bizi yıktı. Sonradan yine ayakta durmaya çalıştık ama maalesef bugün, elimizde olan bir şey değildi. Lazio, bugün iyi oynadı. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başladığı hatırlatılarak, bir sakatlığı olup olmadığı sorulan milli futbolcu, "Hocanın tercihi. Bugün öyle düşündü, öyle oynamak istedi. Ama benimle alakalı bir şey yok." yanıtını verdi.



Çalhanoğlu, soru üzerine Milano'daki yeni yaşamına da alışmaya başladığını ve İtalyanca da çalıştığını belirterek, "Yavaş yavaş öğreniyorum. Biraz zamana ihtiyacım var ama şu an baya ilerliyorum." dedi.