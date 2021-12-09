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Lazio-Galatasaray

Lazio-Galatasaray
AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. haftasındaki Lazio-Galatasaray maçının hakemleri ve takım kadroları şu şekilde: Stat: Roma OlimpiyatHakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez (İspanya)Lazio: Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva,

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. haftasındaki Lazio- Galatasaray maçının hakemleri ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste Roberto Alonso Fernandez ( İspanya )

Lazio: Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic, Pedro, Immobile, Zaccagni

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne

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AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

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