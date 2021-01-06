Lazio - Fiorentina İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
06.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:18
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Lazio - Fiorentina maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Lazio - Fiorentina maçıdır. Peki Lazio - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
LAZİO - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Lazio - Fiorentina maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.
LAZİO - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Lazio - Fiorentina maçını Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanalından izleyebilirsiniz.
LAZİO - FİORENTİNA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Roma Olimpiyat Stadyumu, Roma'da oynanacak.