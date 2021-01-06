Lazio - Fiorentina İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Lazio - Fiorentina İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

06.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:18
Lazio - Fiorentina İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Lazio - Fiorentina maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Lazio - Fiorentina maçıdır. Peki Lazio - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LAZİO - FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lazio - Fiorentina maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.

LAZİO - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lazio - Fiorentina maçını Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 kanalından izleyebilirsiniz.

LAZİO - FİORENTİNA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Roma Olimpiyat Stadyumu, Roma'da oynanacak.

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