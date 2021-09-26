Lazio derbide galip, Marsilya evinde mağlup

Galatasaray'ın Uefa Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, Roma derbisinde sahadan galip ayrılırken, Marsilya ise sahasında Lens'e mağlup oldu.

Roma şehrinin iki takımının mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, Olimpiyat Stadı'nda Roma'yı konuk etti. Lazio, 10'uncu dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 19'uncu dakikada Pedro'nun golleriyle skoru 2-0 yaptı. Roma, 41'inci dakikada Roger Ibanez'in golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 63'üncü dakikada Felipe Anderson'un golüyle skor 3-1 oldu. Roma, 69'uncu dakikada penaltıdan Jordan Veretout'un golüyle farkı 1'e indirmesine rağmen Lazio, rakibini 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2'nci maçında 30 Eylül Perşembe günü Marsilya'ya konuk olacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri