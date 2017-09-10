Lazio'dan Milan'a Ağır Darbe

Lazio, Milan'a 4-1'lik farklı skorla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Lazio'dan Milan'a Ağır Darbe

Lazio, Milan'a 4-1'lik farklı skorla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Kaynak: Dunya.com