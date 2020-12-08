Lazio - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Lazio - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

08.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:11
Lazio - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Lazio - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Lazio - Club Brugge maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

LAZİO - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Lazio - Club Brugge maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

LAZİO - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lazio - Club Brugge maçını Bein Sports 2 , Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

LAZİO - CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Stadio Olimpico, Roma'da oynanacak.

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