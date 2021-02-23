Lazio - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?
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Lazio - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

23.02.2021 22:06 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:10
Lazio - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz ve ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmaları oynanacak. Peki Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur mücadeleleri oynanacak. Peki Lazio - Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

LAZIO - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Lazio - Bayern Münih maçı 23 Şubat Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

LAZIO - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lazio - Bayern Münih maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

LAZIO - BAYERN MUNIH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Roma Olimpiyat Stadyumu, Roma'da oynanacak.

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