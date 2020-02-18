Lazer teknolojisi kullanılarak aydınlatılan cinayetin zanlısının yargılanmasına devam edildi

18.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:14

Bursa'da evinin bahçesinden tabancayla rastgele ateş açarak bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "yaralama" suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Ozan Keskin, müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tanık Rıfat Şut, olay tarihinde Minayim Hastürk ve diğer iki arkadaşıyla oturduklarını anlattı.

Muhabbet ederken bir ses geldiğini belirten Şut, "Minayim hemen ayağa kalktı, 'Bir şey oluyor, bir şey çarptı' dedi. Kalkıp arkasına baktığımda sağ arkada ufak bir delik vardı. Peçeteyi tampon yaptım, bir iki dakika geçtikten sonra öksürmeye başladı. Ağzından kan geldi ve yüzükoyun masaya yatırdık. Daha sonra ambulans geldi alıp götürdü. Benim bilgim bundan ibarettir." diye konuştu.

Diğer tanık Ramazan Kazanmış da olay günü Minayim, Sabit ve Rıfat ile kahvede oturdukları sırada bir ses duyduklarını söyledi.

Daha sonra Hastürk'ün "Sırtım yanıyor" dediğini aktaran Kazanmış, "Sırtını açıp baktığımızda delik vardı, hafif kan geliyordu. Ambulans ile polise haber verdik. Daha sonra ambulansın geleceği tarafa gitmiştim, geri döndüğümde masada yatıyordu." dedi.

Sanık Ozan Keskin ise yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu vurgulayarak, "Ben böyle bir olay olacağını bilsem kesinlikle havaya silah sıkmazdım, kendi ayağıma sıkardım. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının olay yerinde keşif yapılması talebinin reddine karar verdi. Heyet, tanık Sevcan Ç'nin duruşmaya zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay



Geçen yıl 7 Haziran'da Tahtakale Mahallesi'nde kahvehanede otururken sırtına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet eden Minayim Hastürk, kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, aynı saatlerde Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki tarihi Ulu Cami yakınında yürüyen Eren Barış Yüksel de mermiyle bacağından yaralanmıştı.

İki olayı aydınlatmak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mermilerin geldiği yön ve konumu lazerle açısal ölçüm yaparak belirlemiş, atışların yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nden yapıldığını tespit etmişti.

Araştırmalar sonucu tabancayı ateşleyen kişinin Ozan Keskin olduğu belirlenmiş, atışları evinin bahçesinden yaptığı anlaşılan şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis, biri suç aleti iki ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA