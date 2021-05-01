Son dakika haberi! Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı
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Son dakika haberi! Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı eski Orhangazi caddesi yolunda meydana gelen olayda, lazer kesim makinesi patladı.

Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı eski Orhangazi caddesi yolunda meydana gelen olayda, lazer kesim makinesi patladı. Patlamada yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eski Orhangazi yolunda sanayi işletmesinde meydana gelen patlama, Gemlik ve çevresinde bulunan itfaiye ekiplerinin harekete geçirdi. Patlama sonrasında, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, patlamanın lazer kesim makinesinden meydana geldiği öğrenildi. Yangın Gemlik itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Patlama sonrasında işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi! Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberi! Lazer makinesi patlaması korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL

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