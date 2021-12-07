Lazer ışınlarıyla büyük arazilerde çevre güvenliği sağlanacak

Özellikle havalimanları ve özel koruma gerektiren kamu alanları için çözümler geliştiren Sensormatic, büyük arazilerde çevre güvenliğini Lidar teknolojisiyle sağladığını duyurdu. Söz konusu teknoloji, lazer ışınlarını kullanarak en uzaktaki nesneleri algılıyor, geniş alanları 360 derece tarıyor, sınıflandırma analiziyle taradığı alandaki cisimlerin insan mı araç olduğunu saptıyor.

Endüstriyel tesisler, fabrikalar ve hava limanları gibi büyük alanlar güvenliği sağlamanın en kritik ve zor olduğu yerlerin başında geliyor. Pek çok dev tesis ve arazi yeterli korumayı sağlayamadığı için dışarıdan izinsiz girişler, sabotaj ve hırsızlık riskleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Ancak son dönemde güvenlik teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bu büyük alanların güvenliğinin kapsayıcı ve kolay şekilde sağlanmasını mümkün kılıyor. Sensormatic'in sunduğu yeni teknoloji Lidar çözümü, lazer ışınlarını kullanarak en uzaktaki nesneleri algılıyor, geniş alanları 360 derece tarayarak güvenlik sağlıyor.

BÜYÜK VE HAREKETSİZ ARAZİLERE ÖZEL ÇÖZÜM

Işık tespiti ve uzaklık tayini anlamına gelen Light Detection and Ranging sözcüklerinin kısaltması olan Lidar, sınıflandırma analizi yapabilen akıllı bir teknoloji. Korunmak istenen alana yerleştirilen sensörleri ve özel yazılımıyla tarama yapan sistem tanımlanan cisimlerin insan mı araç mı olduğunu saptayabiliyor. Büyük ve hareketsiz arazilere özel geliştirilen çözüm, radar sistemleri ve kameraların yetersiz olduğu bazı alanlarda hem çok uzun mesafeleri algılayabiliyor hem de 360 derecelik bir tarama yapabiliyor. Bu teknoloji, kameralarla desteklendiğinde yanlış alarm alma oranı da düşüyor. En doğru analizi yapabilen sistem, yüksek doğrulukla sadece ihtiyaç olduğunda alarmı devreye alıyor.

HAREKETLİ CİSİMLERİN TAKİBİNİ YAPIYOR

Lidar'ın kullanımının sahip olduğu ileri teknolojiye kıyasla daha basit olduğu belirtildi. Çözüm güvenliği sağlanacak alanlarda yaklaşık 4-5 metre yükseklikte bir noktaya monte ediliyor. Lidar sensörlerinde bulunan görünmeyen lazer ışınları, 360 derecelik bir tarama ile alan haritası çıkarıyor. Alan içindeki hareketli cisimler yazılım üzerinden insan ve araç olarak sınıflandırıldıktan sonra ilgili kamera hareket alanına yönlendirilerek hareketli cisimlerin takibini yapıyor. 200 metre çapında arazileri rahatlıkla tarayabilen Lidar, arazide ekstra kablolama ihtiyacı da duymuyor. Sadece ethernet kablosu ile hem güç hem internet erişimi sağlanıyor