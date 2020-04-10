Lazer cihazıyla ürettiği yüz siperliklerinden sosyal mesaj veriyor Nevşehir'de bir girişimci, esnaf arkadaşları ve sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs salgınından korunmalarını sağlamak amacıyla ürettiği yüz siperlikleriyle sosyal mesaj veriyor.

Nevşehir'de bir girişimci, esnaf arkadaşları ve sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs salgınından korunmalarını sağlamak amacıyla ürettiği yüz siperlikleriyle sosyal mesaj veriyor.

Kentte, tasarım ve tabela aksamı alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Mehmet Ayıkbaba, lazer kesim cihazıyla çeşitli renklerde ürettiği, üzerinde "Evde kal", "Sosyal mesafeyi koru", "Biz bize yeteriz" mesajları yazılı yüz koruyucu siperlikleri esnaf ve sağlık çalışanlarına hediye ediyor.

İlk etapta üretimini yaptıkları onlarca koruyucu siperliği farklı iş yeri çalışanlarına dağıttığını, günlük 500 üretim kapasitesi sağlayabildiklerini anlatan Ayıkbaba, AA muhabirine, yoğun işlerde çalışanların maske takmakta ve sürekli değiştirmekte zorlandığını gözlemlediğini, daha kolay kullanımı olan ve dezenfekte edilebilir özellikteki siperlik üretimi için kolları sıvadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganından ilham aldığını belirten Mehmet Ayıkbaba, üzerinde sosyal mesajların yer aldığı siperlik üretmeye başladıklarını kaydetti.

Siperlikleri kullanmaya başlayan esnaf arkadaşlarından olumlu tepki aldığını dile getiren Ayıkbaba, şunları söyledi:

"İstemesek de bu süreci yaşıyoruz. Siperlikleri biraz daha eğlenceli hale getirelim ve herkesin memnuniyetle takabileceği bir ürün ortaya koyalım diye düşündük. Ülkemiz adına bir şey yapmak istedik. Bir desteğimiz, faydamız olursa ne mutlu bize. Bu süreç bizim birlik beraberlik ruhumuzu yeniden ortaya çıkardı. Yaptığımız siperlikleri esnaf arkadaşlarımıza dağıtıyoruz, bu dönemde cefakarlığını unutmayacağımız sağlık personellerimize vereceğiz. Önündeki siper aparatı kolayca dezenfekte edilebilir veya yenisi ile değiştirilebilir. Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği bu süreçte hepimizin de elinden geldiğince devletin, milletin yanında olması gerekmektedir. Biz bize yeteriz, bizim aklımızda, fikrimizde hep Türkiye'miz var."

Sanayi esnafından Erhan Kartal da hediye edilen siperlik için Ayıkbaba'ya teşekkür ederek, sök-tak şeklindeki pratik tasarımı nedeniyle kullanımının rahat olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA