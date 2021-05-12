Laza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ortaya çıktı
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Laza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ortaya çıktı

Laza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı ile bahçeye düştü.

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı ile bahçeye düştü. 2.34 promil alkollü olan arkadaşını kurtarmak isteyen genç sürücünün kendisi olduğunu söyleyese PTSlerden gerçek sürücü ortaya çıktı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yaşar Apa idaresindeki 20 AAD 552 plakalı Ford marka minibüs ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metre fren izinin bulunduğu yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki bahçenin tel örgüleri yıkarak 2 metre aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince araçtan çıkarılan iki genç, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde olayı yara almadığı tespit edildi. Polis ekiplerinin 'Sürücü kimdi?' sorusuna ise Ersu Uygur isimli genç kendisi olduğunu söyledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden yapılan kontrollerde ise sürücünün Yaşar Apa olduğu ortaya çıktı. Yapılan alkol kontrolünde ise sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Laza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ortaya çıktı
Laza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ortaya çıktı
Laza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ortaya çıktı
Laza yapan alkolü genci kurtarmak isterken gerçek ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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