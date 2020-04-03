Layvin Kurzawa'nın Anderlecht'e Müthiş Hat-trick'i Paris Saint-Germain, 2017-18 Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Parc des Princes'te Belçika ekibi Parc des Princes'te ağırladı. Fransız sol bek Layvin Kurzawa, müthiş bir performans göstererek tam üç gol attı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk savunma oyuncusu oldu.

Paris Saint-Germain, 2017-18 Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Parc des Princes'te Belçika ekibi Parc des Princes'te ağırladı. Fransız sol bek Layvin Kurzawa, müthiş bir performans göstererek tam üç gol attı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk savunma oyuncusu oldu. Kaynak: Dugout