Layers of Fear Projesi Yeni Unreal Engine 5 Fragmanı ile Tanıtıldı! - Haberler
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Layers of Fear Projesi Yeni Unreal Engine 5 Fragmanı ile Tanıtıldı!

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Layers of Fear Projesi Yeni Unreal Engine 5 Fragmanı ile Tanıtıldı!

Layers of Fear

Layers of Fear projesi Unreal Engine 5'in bütün nimetlerinden faydalanarak yeni fragmanda karşımıza çıkıyor.

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Layers of Fear projesi Unreal Engine 5'in bütün nimetlerinden faydalanarak yeni fragmanda karşımıza çıkıyor.

Geliştirici Bloober ekibinin IGN'e gönderdiği Unreal Engine 5 ile yapılmakta olan yeni Layers of Fear projesinin gizemlerle dolu resmi fragmanı bizleri tekrardan deli ressamımızın zihninin derinliklerine çekiyor. Hayaller ve gerçekler elleriniz ve zihniniz arasında savaş verirken fırçanız ve boyalarınız gerçekliği bir kez daha, fakat bu sefer nefes kesen görsellik ile, şekillendirecek.

Bloober Team CEO'su Piotr Babiebo, Layers of Fear'a yepyeni bir bakış açısıyla geri dönüşlerine olan yaklaşımını şu ifadelerle belirtti: "Layers of Fear bizim için çığır açan bir projeydi. Bloober Ekibi'nin sürekli gelişimi için zemin hazırlayarak anlatmak istediğimiz daha çok hikayeyi keşfetmemize olanak tanıdı. Bu dünyaya daha bilgili ve deneyimli bir şekilde geri dönebildiğimize memnunum. Şahsen, birçoğumuz için Japonya psikolojik korku oyunlarının beşiği olduğundan, bu duyuruyu Tokyo Games Show sırasında yapmamız önemli. Stüdyo olarak; biri yapımda, diğeri yapım öncesinde olmak üzere çalışma sürecinde olan iki projemiz daha var."

Sunacağı görsel şölenden şüphe duymadığımız oyun motoru Unreal Engine 5'in kullanılacağı haricinde hakkında herhangi bir detaya sahip olmadığımız yeni Layers of Fear projesinin yakın zamanda güzel duyurularla gelmesini diliyor ve haberler için takipte kalmanızı umuyoruz.

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