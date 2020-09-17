Lawis Baker kimdir? Lawis Baker hangi takımlarda oynadı? Lawis Baker hangi takım transfer oldu?
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Lawis Baker kimdir? Lawis Baker hangi takımlarda oynadı? Lawis Baker hangi takım transfer oldu?

Orta saha mevkiinde görev yapan futbolcu Lewis Baker kaç yaşında? Lawis Baker hangi takıma transfer oldu? Lewis Baker hangi takımlarda forma giydi?

Lawis Baker kimdir? Lawis Baker hangi takımlarda oynadı? Lawis Baker hangi takım transfer oldu?
17.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:09

25 yaşındaki ortasaha futbolcusu Lewis Baker kimdir? Lewis Baker hangi takımlarda oynadı? Lewis Baker hangi takıma transfer oldu? Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

LEWIS BAKER KİMDİR?

Baker, 2005 yılında Chelsea'nin alt yapısına katılmıştır ve 2014 yılında A takıma yükselmiştir. Chelsea'den önce 2004 ve 2005 yılları doğduğu eyaletin takımı Luton Town'de yıldızı parlamıştır. Ayrıca Lewis Baker, Queens Park Rangers FC, Charlton Athletic, Aston Villa, Derby County, Wimbledon, ve Arsenal tarafından izleme listesine alınmıştır. Baker sonradan Chelsea'nin rezerv takımı ile ilerlemiştir.

LEWIS BAKER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Trabzonspor, Lewis Baker transferi için İngiliz ekibi Chelsea'yle anlaşmaya vardı. Oyuncunun akşam saatlerinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

LEWIS BAKER HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Sheffield Wednesday, MK Dons, Vitesse, Middlesbrough, Leeds United, Reading ve Fortuna Düsseldorf takımlarında kiralık olarak forma giydi.

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