Lavrov: Yabancı güçleri Afganistan'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'da en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz.

Lavrov: Yabancı güçleri Afganistan'dan tamamen çekilmeye çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'da en kısa sürede barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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