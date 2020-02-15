Lavrov ve Stoltenberg, Avrupa'daki güvenliği görüştü

15.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:40

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki askeri güvenlik durumunu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Stoltenberg ile Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı" kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Avrupa'da askeri alandaki güvenlik durumu, Rusya-NATO arasındaki ilişkiler ve Afganistan dahil olmak üzere uluslararası meseleler ele alındı.

Kaynak: AA